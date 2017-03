Pub

Derrame dura há quase 24 horas. Origem dos óleos ainda não foi confirmada

Um derramamento de óleos foi registado este fim de semana junto na Praia da Granja, em Vila Nova de Gaia, Porto, e suspeita-se que a origem seja de uma oficina com depósitos de óleos em Gaia, disse fonte oficial.

Fontes da GNR e dos Bombeiros de Gaia confirmaram hoje à Lusa que há cerca de 24 horas que se regista derrame de alegados óleos na ribeira da Praia da Granja e no mar daquela praia do concelho de Vila Nova de Gaia.

"Hoje de manhã ainda se notavam alguns focos de poluição [na ribeira], mas comparativamente com sábado está mais diluído, adiantou à agência Lusa o chefe das relações públicas do Comando da GNR do Porto e responsável pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do Comando da GNR do Porto.

Segundo o tenente-coronel Ferreira, a denúncia de que estava a haver um "derramamento de óleos junto à estação elevatória da Granja e piscina da Granja" foi feita no sábado à tarde.

Após a denúncia, foi acionada uma equipa do SEPNA para o local e foram feitas "recolhas de amostras para análise", e foram também realizados contactos para que a empresa Águas de Gaia e Sapadores de Gaia auxiliassem na busca da origem da descarga, explicou a mesma fonte policial.

Neste momento, "existem suspeitas da proveniência dos óleos a partir de uma zona de uma oficina e depósitos de óleos, em Gaia", refere o tenente-coronel Ferreira, acrescentando que o proprietário já foi contactado, mas até ao momento "não se mostrou disponível para abrir o local".

Segundo aquele responsável, pode haver uma "eventual prática de um crime poluição".

"Estamos a diligenciar no sentido de juntar todos os meios de prova possível para se chegar à origem e, se for o caso, responsabilizar, quer em termos penais, ou em termos contraordenacionais", explicou, referindo que a Autoridade Marítima também foi informada da ocorrência.

A Lusa contactou o capitão do Porto do Douro e Leixões, Rodrigues Campos, que confirmou que a Polícia Marítima "está a caminho do local" para "averiguar a ocorrência" e para verificar se a situação inspira outras diligências.