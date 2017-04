Pub

Protestam contra o encerramento do balcão

O vice-presidente da Câmara de Almeida, a presidente da Junta de Freguesia e um vereador estão barricados no interior da agência da Caixa Geral de Depósitos de Almeida, noticiou a SIC Notícias.

De acordo com a Lusa, cem pessoas estão no interior do balcão, num protesto pacífico contra o eventual fecho daquela agência na sede do concelho, disse à Lusa a presidente da Junta de Freguesia local.

No exterior, segundo Fátima Gomes, estão também reunidas aproximadamente mais cem pessoas, também de forma pacífica.

"O nosso objetivo é termos uma resposta da administração da Caixa Geral de Depósitos em como a agência continua em funcionamento", disse a autarca.

Caso não haja resposta, os habitantes de Almeida continuarão nas instalações até que sejam colocados na rua, disse Fátima Gomes.

Um habitante de Almeida, contactado pela Lusa e que está a participar no protesto, explicou que pelas 14:00 as pessoas começaram a entrar nas instalações a pedir informações sobre as contas bancárias, evitando que as instalações fossem encerradas.

O mesmo habitante adiantou que se trata de um protesto pacífico e que há alguns elementos da GNR nas imediações.

Várias centenas de habitantes e autarcas de Almeida manifestaram-se no dia 12 contra a decisão do fecho da agência local da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e exigiram a sua manutenção naquela vila do distrito da Guarda.

Com o protesto, realizado no Largo 25 de Abril, no exterior das muralhas da vila, os participantes pretenderam alertar a administração da CGD para a manutenção da agência local.

Em atualização