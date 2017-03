Pub

Mulher estava a dormir e acordou quando o aparelho ardia

Os auscultadores de uma mulher explodiram e pegaram fogo durante um voo entre Pequim, na China, e Melbourne, na Austrália. As chamas foram prontamente apagadas pelos assistentes de bordo, mas o incidente deixou em choque os passageiros que assistiram, bem como a proprietária do aparelho, que ficou com queimaduras nas mãos.

A mulher estava a dormir e acordou com o barulho da pequena explosão. "Quando me virei senti a minha cara a queimar", contou a passageira ao Gabinete de Segurança de Transportes Australiano (ATSB, na sigla em inglês). "Toquei na cara e os auriculares enrolaram-se no pescoço. Continuei a sentir-me queimar então agarrei-os e atirei-os ao chão", explicou. "Davam faíscas", continuou a passageira, que ficou com bolhas nas mãos e a cara suja devido à explosão, reporta a BBC. Estava a ouvir música no momento da explosão.

Os assistentes de bordo dominaram as chamas atirando um balde de água para cima do aparelho. A bateria e parte dos auscultadores derreteram e ficaram colados ao chão. Durante o resto do voo, os passageiros tiveram de suportar o cheiro de plástico queimado e de bateria queimada. "As pessoas não paravam de tossir", contou a dona dos auscultadores.

Na sequência do incidente, o organismo australiano para a segurança nos transportes relembrou que à medida que há mais dispositivos eletrónicos alimentados por baterias, aumentam os incidentes durante os voos; por isso, a ATSB frisa que é necessário respeitar as normas de segurança e desligar aparelhos eletrónicos.

Os incidentes com baterias explosivas têm deixado as companhias aéreas preocupadas: as explosões da bateria do Samsung Galaxy Note 7, por exemplo, levaram as autoridades para a segurança na aviação internacional a banir estes smartphones dos voos, mas outros dispositivos têm apresentado problemas semelhantes.

No ano passado, várias baterias de lítio começaram a arder dentro de uma mala num voo que partia de Sydney, na Austrália.

