Situação foi divulgada pelo blog "Agora é que são elas", do jornal Folha da São Paulo. Texto da suposta vítima foi entretanto retirado

José Mayer, conhecido ator brasileiro de 67 anos, está a ser acusado de assédio sexual por uma figurinista da Globo. Susllem Tonani, de 28 anos, escreveu um texto no blog "Agora é que são elas", que está associado ao Folha de São Paulo, onde explica toda a situação.

"A primeira brincadeira de José Mayer comigo foi há oito meses. Ele era protagonista da primeira novela em que eu trabalhei como figurinista assistente e esta história de violência começou com um simples 'como você é bonita'", escreve na carta divulgada.

A carta foi entretanto apagada, para que possa dar o direito ao contraditório. Só então aparecerá outra vez na publicação.

Susllem, também conhecida por Su, conta ainda como era diariamente o ator se dirigia a ela com "você se veste bem", "fico olhando sua bundinha e imaginando seu peitinho", ou "você nunca vai dar para mim?". São algumas das frases que a figurinista atribui a Mayer.

Apesar de ter confrontado o ator, as abordagens não pararam e, em fevereiro de 2017, o ator colocou mesmo a mão na zona genital de Su. "Sim, na minha vagina, e disse que esse era um antigo desejo", acrescenta.

Nessa situação, Su não estava sozinha, mas refere que as suas colegas até se riram da situação. A partir daí, ia para o trabalho desejando não encontrar José Mayer.

"Até que nos vimos, ele e eu, num set de filmagem com 30 pessoas. Neste momento, sem medo, ameaçou tocar-me novamente se eu continuasse a não falar com ele. E eu não silenciei. 'Vaca', gritou ele. Para quem quisesse ouvir. Não teve medo. E porque teria, mesmo?", escreve.

Acrescenta que foi aos recursos humanos da empresa onde trabalho, e a várias outros departamentos, contando a todos sobre o "assédio moral e sexual".

Na carta, não é referido se Su foi às autoridades apresentar queixa. Diz-se "envergonhada" por não ter falado mais cedo e pensa que o ator não vai ser castigado por ser "prata da casa".

Sem resposta de Mayer, a Globo já emitiu um comunicado.

"A Globo repudia toda e qualquer forma de desrespeito, violência ou preconceito. E zela para que as relações entre funcionários e colaboradores da emissora se deem em um ambiente de harmonia e colaboração, de acordo com o Código de Ética e Conduta do Grupo Globo. Todas as questões são apuradas com rigor, ouvidos todos os envolvidos, em busca da verdade. Desta forma e tendo o respeito como um valor inegociável da empresa, esse assunto foi apurado e as medidas necessárias estão sendo tomadas. A Globo não comenta assuntos internos", escreveu a televisão brasileira.

