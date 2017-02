Pub

Uma sexagenária britânica adquiriu o apartamento por metade do preço inicialmente pedido

O apartamento na Praia da Luz, Lagos, de onde desapareceu Maddie McCann, em maio de 2007, foi vendido a uma sexagenária britânica por metade do preço inicialmente pedido pelos anteriores proprietários. O jornal The Sun avança que a propriedade custou cerca de 130 mil euros.

O apartamento 5A do Ocean Club, um rés-do-chão com dois quartos e acesso a piscina, esteve durante anos à venda por cerca de 302 mil euros, o que já era aproximadamente 59 mil euros abaixo do praticado naquela zona. Mas, os anteriores proprietários tiveram grande dificuldade em vendê-lo e acabaram por alugá-lo a turistas.

Terá sido assim que Kathleen Macguire-Cotton conheceu o apartamento, que acabou por comprar secretamente há já uns anos a preço de saldo. Segundo o The Sun, a propriedade custou apenas 133 mil euros, menos de metade do valor inicialmente pedido.

De acordo com a mesma fonte, o facto de o imóvel estar associado ao misterioso desaparecimento de Maddie MacCann afastou potenciais compradores. A criança, que agora terá 13 anos, ficou a dormir no apartamento com os irmãos gémeos enquanto os pais foram jantar num restaurante próximo do condomínio. Quando estes regressaram, tinha desaparecido. Até hoje, 10 anos depois, desconhece-se o que aconteceu à criança.

