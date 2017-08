Pub

A Atlanta diz produzir solas para todo o tipo de calçado, com uma grande variedade de materiais usados.

Depois do couro, nas últimas décadas, muitos novos componentes foram sempre adicionados, como a borracha, o plástico, as fibras de diversa composição e a cortiça, hoje importante para fazer uma sola mais leve. Já se recicla as sobras dos produtos.

"Conseguimos transformar em borracha de primeira qualidade", diz Alberto Meireles. O fabrico aditivo, com tecnologia de impressão 3D, também é outra aposta, sobretudo nas palmilhas, "elemento importante nos novos conceitos de calçado". A Atlanta tem já uma patente em calçado postural, contributo para o equilíbrio dos utilizadores, e tem duas outras em curso. Por dia, pode produzir 20 mil solas, "algumas demoram três minutos a serem feitas, outras podem chegar a sete horas". Com equipamento moderno, os acabamentos dos moldes são decisivos. "Os nossos funcionários desta área são disputados como Cristiano Ronaldo", diz Alberto Meireles. "Não somos a maior empresa de solas mas queremos ser a melhor."