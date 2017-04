Pub

Queda de aeronave causou cinco mortos e quatro feridos

Habituados a ver passar aviões constantemente a descolar e a aterrar no aérodromo, os moradores de Tires, no concelho de Cascais, assistiram hoje à queda de uma avioneta que os pôs atónitos a olhar para o céu.

Ana Rodrigues, que mora a cerca de cem metros do local do acidente, estava no quintal a estender a roupa quando percebeu que algo não estava bem com uma aeronave que "dava piruetas no ar" de uma maneira pouco habitual.

"Achei estranho, não costumam fazer isso. Continuou a rodar e cheguei a pensar que ia cair no meu quintal, a direção era essa. Agarrei nos meus filhos e fugi para dentro", contou.

Ainda ouviu "um grande estrondo e depois outros dois" antes de voltar a olhar para fora, quando despontavam as chamas no parque de descargas do supermercado Lidl e da habitação atingida pelo incêndio provocado pela queda do avião onde seguiam quatro pessoas.

A queda do avião dominava todas as conversas na zona, quando dezenas de pessoas ainda tentavam ver, de longe por causa do cordão policial, as operações de rescaldo que se prolongam durante a tarde.

Junto à barreira de segurança, Ana Batalha inquietava-se com o fumo que se erguia do local do acidente, ainda sem saber se a escola primária do filho teria que ser evacuada.

Assim que soube do acidente correu para o local, mas já não conseguiu aceder à escola. "O meu medo maior foi que tivessem que evacuar a escola e não conseguissem avisar os pais", admitiu.

As pessoas preocupam-se sempre e hoje aconteceu uma grande desgraça

Francisco Benvinda, que trabalha a poucos metros do local, ouviu o mesmo "estrondo enorme" antes de sair à rua e ver a enorme coluna de fumo negro que segundos depois se levantou no céu.

Apesar de os aviões serem uma constante para quem mora em torno do aeródromo, Francisco Benvinda afirma que está "sempre à rasca, sempre com medo".

Num café junto ao sítio do acidente, moradores atónitos, alguns a chorar, eram confortados por amigos e familiares.

Por todo o lado se viam pessoas a falar ao telemóvel, a contar o que se estava a passar e relatando o aparato das operações de socorro e rescaldo.

Nas conversas de rua, as pessoas conjeturavam sobre o que teria feito cair a avioneta.

"Eu ainda a vi deitar fumo antes de cair e o barulho dela não era normal"; "estava-se mesmo a ver que isto um dia acontecia" eram alguns dos cometários.

Outros assinalavam "a sorte" de o avião ter feito apenas uma vítima em terra, apesar de ter caído junto a tantas casas.

Cinco mortos confirmados

Cinco pessoas morreram esta segunda-feira em Tires, na sequência da queda de uma aeronave nas imediações do Aeródromo Municipal de Cascais, junto de um supermercado. A Proteção Civil confirma ainda quatro feridos ligeiros - três tiveram de receber assistência hospitalar e um foi assistido no local, todos devido a inalação de fumos.

Fonte do GPIAAF - Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, confirmou à agência Lusa que os quatro ocupantes da aeronave morreram. A quinta vítima estava no solo, confirmou ao DN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa (CDOS). Será o condutor de um camião que foi atingido pela aeronave quando se despenhou, na zona de estacionamento do supermercado Lidl. As operações continuam no local, pelo que não é possível fazer ainda um balanço final - a Proteção Civil está a verificar se há mais vítimas e nesta altura decorrem buscas secundárias em todo o perímetro afetado, ainda que não haja informação de desaparecidos.

Segundo o GPIAAF, a aeronave descolou do aeródromo de Tires, tendo-se despenhado cerca de dois mil metros depois da descolagem. A bordo, seguiam o piloto e três ocupantes. Nenhum resistiu ao acidente. A Proteção Civil informou entretanto, num ponto de situação feito pelas 14:00 desta segunda-feira, que apenas um dos passageiros tinha nacionalidade suíça, ao contrário do que tinha sido avançado, e os outros três eram franceses. A aeronave tinha matrícula suíça e seguia de Tires para Marselha. Tinha chegado a Portugal na passada sexta-feira.

Em comunicado, o aeródromo municipal de Cascais informou que o voo de um operador privado Symbios orthopedic, envolvendo uma aeronave PA-31 que descolava de Cascais com destino a Marselha, com 3 passageiros e 1 tripulante a bordo, sofreu um acidente fora do espaço aeroportuário. "Foi de imediato acionado o plano de emergência do aeródromo e, dessa forma, acionados os meios internos e externos para fazer face a este acidente". O aeródromo encontra-se fechado ao tráfego aéreo. Até ao momento, não são conhecidas as causas do acidente. O piloto terá ainda tentado regressar ao aeródromo logo após a descolagem, sem sucesso.

Nove desalojados

Segundo o comandante municipal da Proteção Civil, Pedro Mendonça, "ficaram nove pessoas desalojadas" devido aos danos causados numa habitação e num anexo.

"Mas não foi preciso realojá-las porque vão ficar com familiares", acrescentou.

As nove pessoas residiam numa habitação e num anexo situado junto ao supermercado LIDL.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve no local

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deslocou-se ao local, onde chegou pelas 13:00 para se inteirar da situação. Foi recebido pelo presidente da Câmara de Cascais, que também ali se deslocou, juntamente com outros responsáveis do município. O Presidente esteve cerca de 45 minutos em Tires.

"Tudo indica que ocorreu uma explosão no ar"

Segundo o CDOS, o alerta foi dado às 12:05. "Tudo indica que ocorreu uma explosão no ar", referiu à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil, acrescentando que o incêndio que deflagrou após o impacto da aeronave já está dominado. Uma habitação ficou danificada, tal como a parte traseira do complexo do Lidl.

As testemunhas no local descrevem duas explosões, uma que ocorreu ainda em voo da aeronave, e uma segunda já no solo.

