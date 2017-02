Pub

Escola da Universidade de Lisboa é também considerada uma das 75 melhores a nível mundial pelos rankings de Xangai

O Instituto Superior Técnico (IST), da Universidade de Lisboa, está no top 20 das melhores escolas de engenharia europeias, sendo ainda uma das 75 melhores instituições de ensino superior de engenharia do mundo.

A classificação consta do reputado ranking de Xangai, hoje divulgado, o qual coloca o IST no intervalo entre as 50 e 75 melhores instituições de ensino superior na área das engenharias do planeta.

A nível europeu, o Técnico, único representantes português neste ranking, está posicionado no intervalo entre a posição 10 e a 17.