Pub

Uma mulher de 68 anos ficou hoje gravemente ferida ao cair na linha da Estação de Metro da Trindade, Porto, interrompendo a circulação durante 15 minutos, adiantaram hoje à Lusa fontes da Metro do Porto e do INEM.

Segundo o Instituto Nacional de Emergência Médica, a vítima sofreu um traumatismo torácico grave e outro cranioencefálico ligeiro, tendo sido transportada para o Hospital Santo António.

A mulher caiu e ficou presa entre o cais e a carruagem de uma composição que circulava cerca das 18:20 no sentido Porto/Matosinhos.

A circulação do Metro do Porto esteve interrompida durante 15 minutos, até às 18:35, disse fonte da Metro.

Neste momento, a circulação está normalizada e os horários estão a ser cumpridos, frisou.

As causas do acidente ainda estão por apurar, realçou.

No local, estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto com 12 elementos e o INEM.