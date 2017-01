Em entrevista ao DN Tiago Barbosa ribeiro, coordenador do PS para as questões do Trabalho e Segurança Social, rejeita que esta seja uma área problemática nas relações com os partidos à esquerda. Para o BE, o PCP e o PEV só guarda elogios. As críticas ficam para o PSD e a posição que assumiu na questão da TSU. E sobram algumas para Francisco Assis.

