O porto da Figueira da Foz, no litoral centro do distrito de Coimbra, recebeu hoje o maior navio de carga de sempre, um porta-contentores com mais de 134 metros de comprimento, disse fonte portuária.

Construído em 2002, o navio Elbstrand tem 134,4 metros de comprimento e 22,5 metros de largura. Navega com pavilhão de Antígua e Barbuda, e fez na Figueira da Foz uma escala experimental, com movimentação de mil toneladas de carga.

"Tudo indica que [a escala experimental] possa passar a ser regular num futuro breve, abrindo a porta para escala de navios um pouco maiores, o que representará uma importante melhoria na oferta de serviços portuários", disse à Lusa fonte da Administração do Porto da Figueira da Foz.

Operado pela agência MacAndrews, representada na Figueira da Foz pela Eurofoz, o porta-contentores chegou às 07:00 de hoje e deverá sair das instalações portuárias às 22:00 rumo ao porto de Leixões, seguindo daí para o norte da Europa.

