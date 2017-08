Pub

Aparelho surgiu a filmar no local onde uma avioneta fez aterragem de emergência no areal da praia de São João, na Costa da Caparica.

A Polícia Marítima deteve o operador do drone que estava a filmar o local onde uma avioneta fez esta quarta-fera uma aterragem de emergência na praia de São João, Costa da Caparica, informou fonte oficial.

Os agentes apreenderam também o drone e o telemóvel do proprietário do equipamento, para saberem onde ficaram armazenadas as imagens obtidas, explicou o porta-voz da Autoridade Marítima ao DN.

O operador foi detido para identificação e porque não estava autorizado a operar o drone naquele local, adiantou o porta-voz, Coelho Dias.

A avioneta, do Aeroclube de Torres Vedras, provocou a morte de duas pessoas e ferimentos ligeiros no braço de uma senhora, referiu Coelho Dias.

O drone surgiu no local depois de a avioneta já ter feito a aterragem de emergência, cujos ocupantes estão a ser ouvidos no posto local da Polícia Marítima.

Além dos investigadores daquela polícia, também já estão no local responsáveis do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários.