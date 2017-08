Pub

Em comunicado difundido esta manhã, os comunistas defendem a greve decidida pelos trabalhadores da fábrica de Palmela

O que está em causa para o PCP é que "o trabalho efetuado aos sábados, domingos e feriados sempre foi considerado trabalho extraordinário e pago como tal" e, desta vez, "a proposta da administração não garante o sábado como dia de descanso e apenas permite que um trabalhador tenha um fim de semana seguido de seis em seis semanas". É isto que "está em causa e cabe aos trabalhadores definirem as suas formas de luta", assinalam os comunistas que reagiram hoje diretamente, pela primeira vez, à greve dos trabalhadores da Autoeuropa, saindo em defesa das suas motivações.

A fábrica de automóveis da Autoeuropa em Palmela "está completamente paralisada em todas as secções" devido à greve que decorre hoje até ao final do dia contra o trabalho obrigatório ao sábado, disse à agência Lusa fonte sindical.

"Tal como prevíamos, está a haver uma forte adesão à greve. Isto prova que os trabalhadores se identificam com os motivos que levaram a esta paralisação", disse Eduardo Florindo, do Sitesul, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Em comunicado divulgado na manhã desta quarta-feira, o PCP reconhece que " a Autoeuropa é uma importante empresa do setor industrial com um elevado número de trabalhadores e grande peso na economia nacional", recordando que os trabalhadores "sempre defenderam os seus interesses, e em diversos processos de negociação verificados ao longo dos anos, recorreram a tomadas de posição e formas de luta que travaram ou fizeram recuar medidas que sentiam atingir os seus direitos".

Os comunistas entendem que "mais uma vez, essa intervenção se verifica perante uma proposta de alteração dos horários de trabalho, questão particularmente sensível, uma vez que afeta a possibilidade de os trabalhadores continuarem a ter direito ao fim de semana, dificultando a organização da sua vida pessoal e familiar".