O animal não terá sido auxiliado e a PSP demorou tempo a aparecer no local. Circulação não foi interrompida

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) denunciou ao Ministério Público o caso de um cão que foi atropelado várias vezes numa linha de comboio, em Lisboa.

Aconteceu na linha Entrecampos - Av. Roma, de acordo com um comunicado do PAN, e o animal, que possuía trela e peitoral, terá sido atirado por alguém para a linha férrea. Testemunhas contactaram a CP e a Fertagus, "alertando para a presença do animal ferido na linha de comboio".

A circulação não foi interrompida e não foi prestado qualquer auxílio ao animal, que foi atropelado várias vezes, acabando por morrer.

"Segundo a denúncia feita ao PAN, apesar de todos os alertas dados pelas testemunhas do atropelamento a PSP apenas se deslocou ao local algumas horas depois do sucedido", pode ler-se em comunicado.

"O objetivo desta queixa é apurar a responsabilidade da CP-Comboios de Portugal, enquanto entidade gestora daquela linha férrea, por não ter interrompido de imediato a circulação de comboios e por não ter providenciado a prestação dos devidos cuidados médico-veterinários ao animal que se encontrava ferido na linha", acrescenta o comunicado.

"A ser verdade, o PAN condena a atitude de omissão de auxílio e de desprezo pela vida deste animal", afirmou André Silva, Porta-voz e Deputado do PAN.

Não é conhecida a identidade de quem, alegadamente, atirou o cão do viaduto para a linha, "nem tão pouco se estes eram os detentores do animal".