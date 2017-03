Pub

O Vaticano anunciou hoje o programa oficial detalhado da Peregrinação do Papa Francisco ao Santuário de Fátima

O papa Francisco estará menos de 24 horas em Portugal, foi hoje confirmado pelo Vaticano, que anunciou o programa oficial detalhado da Peregrinação do Papa Francisco ao Santuário de Fátima. O chefe da Igreja católica chega às 16:20 de dia 12 de maio e parte no dia seguinte, às 15:00.

Do programa consta um encontro privado com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, logo após a cerimónia de boas-vindas na Base Aérea de Monte Real, no dia 12 de maio, e um outro encontro, no início da manhã do dia 13, com o Primeiro-Ministro, António Costa, na Casa de Nossa Senhora do Carmo, onde o Papa fica alojado.

A chegada a Monte Real está prevista para as 16:20, decorrendo logo de seguida uma cerimónia de boas-vindas e o encontro privado com Marcelo Rebelo de Sousa.

Cumprindo uma tradição iniciada com Paulo VI, o Papa Francisco visita a Capela da Base Aérea, partindo de helicóptero para o Estádio de Fátima, onde chegará pelas 17:35. Daí seguirá para o Santuário de Fátima no Papamóvel.

Às 18:15 Francisco visita a Capela das Aparições, onde faz uma oração, recolhendo depois à Casa de Nossa Senhora do Carmo.

Depois do jantar, em privado, o Papa vai estar presente na Bênção das Velas, na Capelinha das Aparições, onde dirigirá uma saudação aos peregrinos. O último ato previsto no programa do dia 12 é a recitação do Santo Rosário.

Às 09:10 do dia 13, o Papa recebe o Primeiro-Ministro, António Costa, e depois visita a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde se encontram os túmulos dos três pastorinhos.

Às 10:00 preside à concelebração da Missa no Recinto do Santuário, durante a qual vai proferir a homilia e dirigir uma saudação aos doentes.

O almoço, na Casa de Nossa Senhora do Carmo, está previsto para as 12:30 e será com bispos portugueses.

O Papa segue depois para a Base Aérea de Monte Real, de onde parte para Roma em avião da TAP, pelas 15:00.

A visita do Papa Francisco, por ocasião do Centenário das Aparições de Fátima, realiza-se na sequência de convites da Conferência Episcopal Portuguesa, entregue pelo Bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.