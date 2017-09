Pub

George Glass e a mulher, Mary Glass, fizeram um vídeo com toque de humor para se darem a conhecer aos portugueses

O novo embaixador dos EUA em Portugal, George Glass, decidiu apresentar-se aos portugueses num vídeo, juntamente com a mulher, Mary Glass, e arriscou mesmo a dizer algumas palavras em português.

O embaixador começa logo por dizer "bom dia" e depois, desafiado pela mulher, refere em português que é "o novo embaixador dos Estados Unidos". George Glass refere então - já na língua nativa - que ele e a mulher, que deixam agora o estado norte-americano do Oregon, se apaixonaram por Portugal em 2014, quando vieram a Fátima em peregrinação. "Quando visitámos o vosso país, ficámos impressionados com a recetividade do povo português e a vitalidade da sua cultura", explica, enquanto vão passando várias fotografias do casal de férias em Portugal.

Em seguida, Mary Glass refere que, em Oregon, ela e o marido gostam de desfrutar da vida ao ar livre, fazendo desporto, nomeadamente caminhadas e esqui. "E estamos entusiasmados por voltar a Portugal e podermos explorar muito mais o interior do vosso país". Passa depois a apresentar os três filhos do casal, Gordon, George e AJ.

Quando surge uma fotografia do casal ao lado de Donald Trump, George Glass atalha para dizer que "como embaixador", está empenhado em "criar novas oportunidades" para os negócios com os EUA e continuar a desenvolver a relação dos dois países em "defesa e segurança"

Para concluir, o embaixador assegura que está ansioso por conhecer todas as regiões de Portugal, mas é Mary Glass quem se despede em português, com um "obrigada e até breve" que o embaixador elogia, pedindo-lhe que o ensine também. Por um "beijo", diz Mary, palavra que o embaixador desconhece em português, obrigando a mulher a atirar-lhe um beijo enquanto, num toque humorístico, uma voz de levanta por trás da câmara dizendo que era o momento de cortar.