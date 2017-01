Pub

Madrid mantém intenção de construir um aterro nuclear. Governo português entrega queixa em Bruxelas na segunda-feira

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, vai pedir a intervenção da Comissão Europeia no caso do diferendo com Espanha, que decidiu construir um aterro na central nuclear de Almaraz, a cerca de 100 quilómetros da fronteira com Portugal.

"Portugal vai solicitar a intervenção de Bruxelas neste caso. Havendo um diferendo, ele tem de ser resolvido pelas instâncias europeias", disse o ministro à saída da reunião realizada esta manhã em Madrid com os responsáveis espanhóis do Ambiente e da Energia para discutir a intenção de construir esse aterro. Espanha afirmara que a decisão não estava fechada, mas afinal não recuou na intenção de construir o aterro.

O Governo português defende que no projeto de um aterro de resíduos junto à central nuclear de Almaraz "não foram avaliados os impactos transfronteiriços", o que está contra as regras europeias.

Matos Fernandes afirmou que a construção do aterro tem "efeitos potenciais para Portugal", os quais têm de ser estudados, o que não aconteceu.

A decisão do governo espanhol, conhecida a 29 de dezembro de 2016, de construir o aterro apanhou o governo português de surpresa, que avisou imediatamente que iria recorrer às instâncias europeias.