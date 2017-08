Pub

Constança Urbano de Sousa falou no 150.º aniversário do Comando Metropolitano do Porto

A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, disse esta terça-feira estar consciente de que o efetivo da Polícia de Segurança Pública tem de ser reforçado e comunicou que está a trabalhar para concretizar novas admissões na PSP.

"Tenho consciência de que são poucos. Será necessário dar passos mais significativos e por isso estamos neste momento a trabalhar no reforço da capacidade da Polícia de Segurança Pública através de novas admissões", declarou Constança Urbano de Sousa, durante as cerimónias do 150.º aniversário do Comando Metropolitano do Porto.

O comandante da PSP do Porto, Miguel Mendes, alertou hoje Constança Urbano de Sousa e o diretor Nacional da PSP, Luís Farinha, que se não receber pelo menos 200 elementos no próximo ano "muitas coisas terão de deixar de ser feitas".

"Em 1948 tínhamos 1.322 elementos, hoje, quase 70 anos depois, o efetivo para exatamente as mesmas áreas funcionais de comando e apoio e esquadras é de 1.349 elementos. (...) Claramente a situação que se vem consolidando merece este clamor de alerta", disse Miguel Mendes.

No seu discurso, Constança Urbano de Sousa destacou também os resultados operacionais do Comando Metropolitano do Porto, referindo que se registou uma diminuição da criminalidade, mas sem referir valores.

"A diminuição da criminalidade violenta e grave revela sobretudo um grande empenho, uma enorme dedicação e um espírito de missão e profissionalismo desta Polícia de Segurança Pública, entenda-se do Comando Metropolitano do Porto, que é por demais evidente", declarou a ministra.

Constança Urbano de Sousa referiu ainda estar consciente de que para que a PSP do Porto cumpra a sua missão é necessário dotá-la de "melhores condições" para que continue a desempenhar "com elevado sentido de missão a sua imprescindível função".

Algumas dessas melhores condições prendem-se com os equipamentos e infraestruturas, disse a ministra, adiantando que já foi autorizado um concurso plurianual de cerca de 50 milhões de euros que permitirá entregas programadas e anuais de viaturas.

"Tenho consciência que ainda existem muitos constrangimentos. Não obstante já foi possível dar passos muito concretos na valorização das carreiras dos polícias que servem a PSP", acrescentou ainda a ministra, enumerando que, recentemente, foram promovidos 500 agentes a agentes principais, 32 comissários à categoria de subintendente e 11 intendentes à categoria de superintendência e que estão em fase de conclusão "vários outros processos promocionais".