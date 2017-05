Pub

Equipa de alunos do secundário conseguiu o segundo lugar em Copenhaga

Uma equipa de alunos do ensino secundário ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas da Ciência da União Europeia, que terminaram hoje, em Copenhaga, na Dinamarca, revelou o Ministério da Educação (ME) em comunicado, felicitando os vencedores.

A EUSO 2017 (sigla em inglês) foi a 15.ª edição das olimpíadas da ciência e contou com a participação de duas equipas portuguesas.

A equipa vencedora é constituída pelos alunos Diogo Miguel Ferreira Rodrigues (E.S. c/ 3.º ciclo do Castêlo da Maia), João Miguel Seixas e Sousa (Colégio Pedro Arrupe - Sacavém) e Marco António Ribeiro (Externato Delfim Ferreira, Riba D`Ave - Vila Nova de Famalicão), que "alcançaram um lugar de topo nesta competição", referiu o ME.

"O resultado dos alunos é motivo de orgulho e o reflexo de muito empenho e de muito trabalho de todos os envolvidos, que o Ministério da Educação felicita", lê-se no comunicado da tutela.

Portugal participou pela nona vez nesta competição, que em 2017 contou com a participação de 25 países, e que tem por objetivo "pretende estimular a escolha de carreiras científicas, desenvolver talentos, proporcionar troca de experiências e contactos entre estudantes, que podem vir a participar nas Olimpíadas Internacionais da Ciência, bem como comparar o currículo e as perspetivas do ensino das ciências entre os estados-membros da União Europeia".

A participação portuguesa é assegurada pela Direção-Geral da Educação, Sociedade Portuguesa de Física, Sociedade Portuguesa de Química e Ordem dos Biólogos.