"Achei normalíssimo que alguém do PS, ou não, tivesse planos B", afirmou

Júlio Magalhães confirmou que recebeu uma mensagem para ser candidato à Câmara do Porto. A situação havia sido avançada por Marques Mendes, mas prontamente desmentida pelo Partido Socialista. Agora, o diretor do Porto Canal confirma uma abordagem.

"Já fui convidado várias vezes, tanto pelo PSD, como pelo PS, para ser candidato a algumas câmaras. Desta vez, o que aconteceu foi apenas que recebi uma mensagem, não sei de quem foi e eu disse imediatamente que não" começou por afirmar à SIC Notícias.

O jornalista diz que a mensagem chegou na "sexta-feira à noite".

"A dedução que eu fiz foi que, naquela altura, ainda havia possibilidade de o Dr. Pizarro aceitar o convite do Dr. Rui Moreira. Portanto, achei normalíssimo e legitimo que alguém do PS, ou não, tivesse planos B. Pode ter mandado para mim como pode ter mandado para mais pessoas", disse ainda.

De acordo com o jornal i, a mensagem terá sido enviada antes da reunião concelhia que aprovou Manuel Pizarro como candidato do PS ao Porto e depois da entrevista em que Rui Moreira assumiu a rutura com o PS.