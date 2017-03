Pub

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio admite que, apesar de ter "estima" por Santana Lopes, se fartou dele em julho de 2004, quando decidiu dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas.

"Fartei-me do Santana como primeiro-ministro, estava a deixar o país à deriva, mas não foi uma decisão 'ad hominem'. Ninguém gosta de dissolver o parlamento e eu tomei essa decisão em pouco mais de 48 horas. Hoje faria o mesmo, porque era preciso", salienta o ex-chefe de Estado no segundo volume da sua biografia política, da autoria do jornalista do Expresso José Pedro Castanheira, que será lançado em 20 de março e apresentado em 07 de abril.

No livro, com 1063 páginas e a chancela da Porto Editora e da Edições Nelson de Matos, o ex-Presidente fala abertamente da crise política por si gerida no verão de 2004, quando Durão Barroso abandonou a chefia do Governo e Pedro Santana Lopes se posicionou na linha de sucessão, contrariando a posição do PS e dos partidos da esquerda, que pretendiam eleições antecipadas.

Sampaio reconhece que voltaria dar posse a Santana Lopes, apesar de não ter o poder legitimado por uma vitória nas urnas, mas o seu então chefe da Casa Civil, João Serra, nota que foi exigida "continuidade nas políticas", designadamente nas Finanças e nos Negócios Estrangeiros, e vetado o nome de Paulo Portas para esta última pasta.

"Conhecia-se a ambição de Paulo Portas em ser ministro daquela pasta, mas devido ao seu passado eurocético, o Presidente alertou para as dificuldades em o nomear", refere João Serra. Portas terá ficado "magoado" por não ter chegado aos Negócios Estrangeiros, o que viria a acontecer anos mais tarde, durante o executivo liderado por Pedro Passos Coelho.

João Serra afirma também que foi Jorge Sampaio quem sugeriu o nome do embaixador António Monteiro para chefiar a diplomacia e que Santana Lopes concordou de imediato.

No livro, são narrados vários daqueles que ficaram conhecidos em Belém como "episódios rocambolescos" do consulado de Santana Lopes, desde logo o ato de posse -- com Portas a ignorar que ficara com a tutela dos Assuntos do Mar e a dificuldade do chefe do Governo em ler o discurso.

Mas também a demissão de Henrique Chaves, até aí um indefetível de Santana, o ruidoso 'bater de porta' do então comentador da TVI Marcelo Rebelo de Sousa na sequência das críticas do ministro Adjunto Rui Gomes da Silva ("Nem o PS, o PCP e o Bloco juntos conseguem destilar tanto ódio ao primeiro-ministro e ao Governo") e o veto à "central de comunicação" que o executivo pretendia levar por diante.

Jorge Sampaio justifica a utilização da chamada "bomba atómica" com a alteração da situação política, no que é corroborado pelo seu então conselheiro Alberto Laplaine Guimarães, segundo qual os empresários, que no início defenderam a nomeação de Santana, já só queriam eleições antecipadas.

O ex-chefe de Estado recorda que deu posse a Santana Lopes contra a vontade da sua família política e reconhece que isso até lhe custou amizades pessoais.

"Eu não fiz em julho de 2004 aquilo que a minha gente queria que fizesse e houve mesmo quem me acusasse de traição ao meu eleitorado. Mas não há, de todo, nenhuma ligação entre a nomeação de julho e a dissolução de dezembro, que foi a hecatombe", assegura.

Sampaio diz que é "completamente mentira" a versão de que tudo foi arquitetado em Belém, alegando que foi "uma situação concreta em cada momento" e, no final, uma "situação de rutura".

"Ainda hoje há quem pense que foi tudo uma artimanha, uma dissolução clínica e conspirativa. Mas quem é que hoje em dia, em política, faz previsões a seis meses? E custou-me todas as críticas que se conhecem e uma amizade que durou anos a compor...", acrescenta.

Apesar de ter permitido a Santana um consulado de poucos meses em São Bento, o ex-chefe de Estado garante que a dissolução "não foi vingança", até porque "tinha boas relações pessoais" com o ex-primeiro-ministro. Cita, a propósito, o comentador e ex-dirigente do PSD Pacheco Pereira, segundo o qual, nas legislativas que se seguiram, "dois terços dos portugueses votaram contra o Santana".

"A minha relação com Santana era muito franca e cordial. Não tinha (nem tenho) nada de pessoal contra ele -- tenho até estima. O Presidente tem de ter um diálogo com o primeiro-ministro na base da confiança e tive conversas muito positivas com ele. Pediu-me opinião várias vezes, dei-lhe conselhos francos, mas estive sempre preocupado com o desenrolar dos acontecimentos, que se precipitaram muito rapidamente até descambarem na confusão", explica.

A fechar este capítulo, Sampaio volta a defender a bondade da sua decisão de devolver a 'palavra' ao povo, apesar de compreender a amargura de Pedro Santana Lopes.

"Entendo perfeitamente a decisão de Santana porque ninguém gosta de ver dissolvida uma Assembleia onde está em maioria, mas a verdade é que a maioria absoluta estava a desconjuntar-se", conclui.