Possível multa de 190 milhões de euros caiu mal em Belém

A notícia de que o Banco Central Europeu (BCE) pode multar Portugal em 190 milhões de euros foi recebida com grande espanto em Belém, junto da Presidência da República, noticia esta terça-feira o Expresso.

A aplicação de sanções a Portugal, que pela primeira vez conseguiu um défice abaixo dos 3% é "inacreditável e inaceitável". Os mesmos adjetivos aplicam-se a Vítor Constâncio, vice-presidente do BCE. Em Belém, de acordo com o mesmo jornal, questiona-se "o que é que Vítor Constâncio está lá a fazer".

O boletim do BCE causou indignação. O Jornal de Negócios noticiou que o Banco Central Europeu considera que Portugal não adotou, nos últimos três anos, as reformas e medidas necessárias para corrigir desequilíbrios a nível macroeconómico. Por isto, Portugal deveria ser multado em cerca de 190 milhões de euros, o que corresponde a 0,1% do PIB ao ano.

