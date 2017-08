O secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, presidiu à sessão de apresentação pública do novo Hospital de Lisboa Oriental, acompanhado pela presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central, Ana Escoval

Hospital Lisboa Oriental deverá ser inaugurado em janeiro de 2023 e irá substituir seis unidades, entre as quais S. José e Santa Marta

Os seis hospitais que fazem parte do Centro Hospitalar Lisboa Central (CHLC) vão manter-se ligados à saúde depois de serem substituídos pelo novo hospital Lisboa Oriental. O projeto da nova unidade foi apresentado ontem, pela terceira vez desde 2008, e espera-se que seja inaugurado em janeiro de 2023. Uma parceria público-privada apenas para a construção e manutenção do edifício, ficando a cargo do Estado a compra de equipamentos pesados, como TAC e ressonâncias magnéticas, e a gestão clínica.

A nova unidade vai substituir os seis hospitais que hoje constituem o CHLC - S. José, Santa Marta, D. Estefânia, Maternidade Alfredo da Costa, Capuchos e Curry Cabral - e vai traduzir-se em grandes poupanças, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado. "Serão 68 milhões de euros anuais de poupança com a concentração da atividade que está neste momento dispersa em seis hospitais num só", disse, referindo que a nova unidade terá 875 camas - com capacidade para mais 280 sem necessidade de obras -, 26 blocos operatórios, 113 gabinetes de consulta externa e 26 postos de quimioterapia.

Sobre os seis hospitais que estão no centro de Lisboa, o responsável adiantou que "algumas áreas serão aproveitadas ou requalificadas e continuarão ligadas à saúde". "Precisamos de respostas de proximidade nesta área de Lisboa que vai ficar sem um dos seus principais hospitais, de cuidados continuados, respostas na área de dia com cuidados personalizados. Estamos a estudar com a Câmara Municipal de Lisboa, Assembleia Municipal, representantes dos cidadãos o que podem ser as melhores soluções. Será uma componente mais virada para a doença crónica e para o acompanhamento de idosos", adiantou Manuel Delgado. Sobre a quem caberá a gestão desta ou destas unidades que se manterão abertas - uma administração independente ou ligada ao novo hospital - o mesmo disse que ainda não está definido.

Espera-se que o lançamento do concurso público internacional para a construção do novo hospital Lisboa Oriental aconteça ainda no segundo semestre deste ano e que a assinatura do contrato e inicio das obras seja em novembro de 2019. O novo hospital será em Marvila, dividido em três parcelas de terreno num total de 130 mil metros quadrados. A gestão clínica será pública e caberá ao Estado a compra de equipamentos médicos pesados, estimados em 100 milhões de euros. O investimento em construção e manutenção estimado em 300 milhões de euros, numa PPP a 30 anos, custará ao Estado uma renda a rondar os 16 milhões de euros anuais, segundo contas do secretário de estado da Saúde, Manuel Delgado.

Na apresentação do projeto, Ana Escoval, presidente da administração do CHLC, salientou a importância da construção do novo hospital, lembrando que têm neste momento "um parque tecnológico muito envelhecido, com avarias sistemáticas" e que "toda a infraestrutura hospitalar está no limite das suas capacidades ou em fim de vida".