Pub

Falou ainda sobre alterações climáticas e formas de energia mais limpas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta quinta-feira que a produção do camião elétrico eCanter na fábrica da Mitsubishi Fuso em Abrantes "é um orgulho para Portugal" e "é o futuro" das sociedades.

O chefe de Estado assistiu esta quinta-feira à tarde à cerimónia de lançamento deste novo veículo, na fábrica do Tramagal, no concelho de Abrantes, distrito de Santarém, juntamente com o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e não estava previsto que discursasse.

No entanto, acabou por fazer um discurso de cerca de oito minutos, em inglês, em que afirmou que Portugal sente as alterações climáticas como "um desafio de hoje e do futuro", observando: "Sei que outros pensam de forma diferente, mas não é o nosso caso. Esta é realidade, temos de lidar com ela".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Neste contexto, defendendo que é necessário "procurar formas de energia mais limpa", Marcelo Rebelo de Sousa considerou que se deve "valorizar o que tem sido feito aqui e no Japão, por todo o mundo, por esta empresa", e expressou orgulho neste projeto.

"Orgulho, porque olhei à volta e vi tantos trabalhadores qualificados, homens e mulheres, portugueses e japoneses, a trabalhar juntos para construir este camião, este eCanter. É um motivo de orgulho para Portugal", disse.

O Presidente da República agradeceu "a cada um dos trabalhadores, jovens e mais velhos, homens e mulheres, pelo que estão a fazer", considerando que o veículo elétrico hoje apresentado representa "o futuro para os países, para as cidades, para as economias, para as sociedades".

"É o futuro, falando de uma nova sociedade e de uma nova economia", reforçou.

O chefe de Estado falou de passagem sobre a situação do país, em tom positivo: "Temos razões para ter esperança e para ter confiança, que é muito mais do que esperança, quando olhamos para Portugal e para o que sofremos nos últimos quatro anos e meio de crise, e como várias empresas enfrentaram e ultrapassaram essa crise".

Marcelo Rebelo de Sousa apontou a Mitsubishi Fuso como "uma empresa que é um exemplo muito bom" do crescimento da economia portuguesa e de investimento, "tanto económico como social".

"Por isso, sinto-me bem, sinto-me muito, muito feliz", concluiu, dando os parabéns à empresa em nome de todos os portugueses.