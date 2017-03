Pub

A decisão foi tomada numa reunião da Comissão Nacional do partido - órgão máximo entre congressos - que está a decorrer no Porto.

Uma moção defendendo a despenalização da eutanásia foi aprovada esta tarde numa reunião da Comissão Nacional do PS.

Segundo o DN apurou, a aprovação fez-se com apenas três votos contra e cinco abstenções. A moção foi proposta pelas deputadas Maria Antónia Almeida Santos e Isabel Moreira ao último congresso nacional do PS. Na altura não foi discutida - nem esta nem nenhuma das outras moções propostas - só estando essa discussão a decorrer hoje na reunião que está a ter lugar no Porto.

A moção diz que que "o ato médico de retirar a vida a um doente terminal a seu pedido

reiterado e com o seu consentimento deve deixar de ser punível, como o é, atualmente, nos termos do artigo 134º do Código Penal".

Pretende-se, por outro lado, "que não seja punível administrar uma injeção a um doente para lhe tirar a vida, na verdade, a única forma de eutanásia punida pela lei".