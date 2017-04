Pub

A presidente do CDS-PP falou após sido recebida pelo Presidente da República a propósito do Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas do Governo

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, aproveitou esta terça-feira uma audiência no Palácio de Belém para prometer que, se for eleita presidente da Câmara de Lisboa, "não haverá uma pessoa em situação de sem-abrigo" na capital.

"Certamente teremos de encontrar uma solução, e da minha parte, da parte da minha candidatura, da parte do CDS, posso dizer-vos que não haverá uma pessoa em situação de sem-abrigo em Lisboa, porque empenhar-nos-emos profundamente nesse tema", declarou Assunção Cristas, que é a candidata dos centristas à presidência da Câmara de Lisboa, aos jornalistas.

A presidente do CDS-PP, que falava após sido recebida pelo Presidente da República a propósito do Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas do Governo, incluiu o tema dos sem-abrigo na sua declaração inicial, abordando-o no plano autárquico.

Assunção Cristas disse ter sinalizado junto de Marcelo Rebelo de Sousa "a atenção" que o CDS-PP tem dedicado a este tema "que o senhor Presidente tem trazido para cima da mesa".

"É um tema que me é particularmente muito claro, e certamente merecerá a melhor atenção do CDS, não só a nível nacional, mas também ao nível da agenda autárquica", prosseguiu.

Tendo ao seu lado o líder parlamentar, Nuno Magalhães, e o vice-presidente do CDS-PP Pedro Mota Soares, Assunção Cristas destacou, em seguida, iniciativas da sua campanha à presidência da Câmara Municipal de Lisboa relacionadas com a exclusão social.

"Notámos com muito agrado a forma como o senhor Presidente tem trazido para o primeiro plano da agenda política nacional uma questão que a todos nos deve sensibilizar, e que interpela diretamente o espaço autárquico, a relação com as associações da sociedade civil, com as IPSS, com as misericórdias", acrescentou.