Pub

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sob aviso laranja a costa sul da Madeira devido à previsão de vento forte, com rajadas até 100 quilómetros/hora no extremo leste da ilha.

O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, vigora até ao meio-dia de segunda-feira, segundo um comunicado do IPMA desta manhã.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda sob aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, as regiões montanhosas da ilha da Madeira, entre as 11:00 de hoje e as 18:00 de segunda-feira, devido à previsão de vento forte com rajadas até 100 quilómetros/hora.

Em Portugal continental, estão sob aviso amarelo os distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra também devido à previsão de vento forte, com rajadas até 80 quilómetros/hora, e à forte agitação marítima.

Para estes três distritos, o aviso amarelo relativo ao vento forte vigora entre as 11:00 e as 15:00 de segunda-feira e para a agitação marítima entre as 21:00 de hoje e as 15:00 de segunda-feira.

No sábado, cinco aviões foram desviados e 14 cancelados devido ao vento forte na zona do Aeroporto da Madeira, onde aterraram apenas cinco aparelhos.

O IPMA prevê para hoje nas regiões norte e centro do país céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se temporariamente muito nublado nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até ao final da manhã, e tornando-se geralmente pouco nublado a partir do meio da tarde. Estão também previstos períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até ao final da manhã, que serão de neve acima de 1200/1400 metros de altitude junto à fronteira norte.

O vento estará moderado predominando de norte, soprando em especial a partir da manhã, moderado a forte no litoral e forte nas terras altas, com rajadas até 80/90 quilómetros/hora, refere o instituto, que prevês uma descida de temperatura, que será acentuada em alguns locais do interior.

Para a Madeira, as previsões apontam para céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado até ao início da manhã e com ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e zonas montanhosas.

O vento soprará moderado a forte de nordeste com rajadas até70/80 quilómetros/hora, e até 100 quilómetros/hora no extremo leste da ilha da Madeira,soprando forte (40 a 55 quilómetros/hora) nas zonas montanhosas, com rajadasaté 100 quilómetros/hora a partir da tarde.

Já para os Açores, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado com boas abertas.

As temperaturas máximas previstas para hoje são de 17 graus em Lisboa, 22 em Faro, 15 no Porto, 18 em Ponta Delgada e 21 no Funchal.

HN // ZO

Lusa/fim

Este texto da agência Lusa foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico.