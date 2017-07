Pub

Duas visões diferentes sobre a tragédia que matou pelo menos 64 pessoas

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou este sábado em Coimbra que acredita que "já está tudo esclarecido" relativamente à contabilização das vítimas mortais do incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, Leiria, em junho passado. Uma visão oposta tem a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, segundo afirmou neste mesmo dia.

"Creio que isso já está tudo esclarecido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e pelo Ministério da Justiça", disse o primeiro-ministro, questionado pelos jornalistas sobre uma notícia do Expresso que refere que a lista de 64 mortos do incêndio de Pedrógão Grande exclui vítimas indiretas e que houve pelo menos 65 mortos.

O líder do executivo escusou-se a prestar mais declarações aos jornalistas, que confrontaram António Costa com a notícia do semanário, quando o primeiro-ministro chegava a um evento organizado pela Federação de Coimbra do PS.

Segundo o jornal, a lista de 64 mortos do incêndio de Pedrógão Grande exclui vítimas indiretas. De acordo com o semanário, os critérios para elaborar a lista oficial das vítimas mortais do incêndio "excluem mortes indiretas", designadamente a de uma mulher que foi atropelada quando fugiu das chamas.

A propósito da notícia, a presidente do CDS, Assunção Cristas, considerou que "há muito por esclarecer no que diz respeito ao incêndio de Pedrógão".

Cristas falava à margem da apresentação do mandatário e candidato à Assembleia Municipal da lista de Cancela Moura.

"Há hoje uma notícia muito preocupante, a de que afinal há mais uma vítima mortal associada aos incêndios em Pedrógão e que nos levanta a dúvida se, de facto, o Governo está a dar todas a informação", questionou a líder do CDS.

E continuou: "creio que isso é exigível, a bem da transparência e do restabelecimento da confiança que os portugueses precisam de restabelecer nas instituições do Estado, nas instituições que servem em primeiro lugar para os proteger e para lhes dar garantias de segurança".

"Vejo com preocupação que agora haja este dado adicional, o que quer dizer que há muito por esclarecer no que diz respeito ao incêndio de Pedrógão", considerou Assunção Cristas, lembrando que passado um mês do incêndio continuam-se "a descobrir dados novos".

Reafirmando o empenho do CDS "em garantir que tudo o que há para saber venha a ser sabido", lembrou a constituição de uma comissão independente que está a iniciar os seus trabalhos" e que "certamente que o Governo também está a fazer as suas inquirições".

"O CDS também já teve respostas, mas respostas ainda preliminares de um conjunto muito relevante de questões e continuaremos a insistir nesta tecla, porque tem a ver com o de mais importante e relevante há na existência de um Estado", argumentou.

Considerando que para haver "tranquilidade e confiança nas instituições do Estado" terão que haver "informação e transparência", sustentou que "custa muito ver que por um critério que não se sabe muito bem qual é, aparentemente há uma vítima que não ficou associada a este incêndio, apesar de aparentemente ter também perecido na sequência do pânico num episódio de fuga".

Perante isso deixou a pergunta: "já sabemos tudo ou ainda há mais por descobrir?".

A líder interpreta-o como a evidência de que o "Governo não está a líder bem com esta situação" e que, por isso mesmo, o CDS reclamou e continua a insistir numa "remodelação profunda no Governo" por ausência de "confiança, condições políticas de autoridade e de força suficientes na ministra da Administração Interna que está muito fragilizada".

"Informações como estas não nos ajudam a restabelecer a confiança no Governo e levam-nos a perguntar, com isto e com a lei da rolha para a Proteção Civil, se não temos um Governo que, de facto, não é capaz de atuar com frontalidade e transparência e numa situação difícil e de crise reagir à altura que lhe é exigível", disse.

O semanário Expresso refere este sábado que pediu a lista oficial de mortos ao Ministério da Justiça, tendo recebido a indicação de que a identificação das vítimas mortais era "informação emergente da atividade do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses e da Polícia Judiciária, integrada no inquérito-crime do Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Leiria, que se encontra em segredo de justiça".

Em reação à notícia, a Autoridade Nacional de Proteção Civil reiterou hoje que o incêndio do mês passado em Pedrógão Grande fez 64 vítimas mortais, em "consequência direta" do fogo, e que outros eventuais casos não se integram nos critérios "definidos".

Os critérios que foram identificados para apurar as vítimas do incêndio são "mortes por inalação e queimaduras", resultantes do fogo, adiantou à agência Lusa a adjunta nacional de operações Patrícia Gaspar.