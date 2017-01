Pub

Dois oficiais e um sargento foram punidos com pena de suspensão, na sequência da morte de dois instruendos em setembro.

O Exército aplicou a pena de suspensão a três instrutores dos Comandos, na sequência da morte de dois instruendos no curso iniciado em setembro, soube o DN.

Fonte oficial do Exército escusou-se a comentar o caso, argumentando que estão a decorrer os prazos de reclamação.

A pena de suspensão foi aplicada a dois oficiais e um sargento por violação do Regulamento de Disciplina Militar durante a recruta do 127º curso de Comandos, em que um dos instruendos morreu logo no primeiro dia e o segundo, internado na mesma altura, faleceu uma semana depois.

O curso iniciou-se sob temperaturas da ordem dos 40 graus e, segundo os relativos vindos posteriormente a público, os instrutores deram água e alimentos em quantidades inferiores às recomendadas.

A pouca água combinada com o calor elevado levou ainda uma dezena de instruendos a ser internados, alguns com sinais de falência hepática.

A par dos processos disciplinares, o Exército suspendeu temporariamente o 127º curso e anulou as edições seguintes até à implementação das medidas corretivas decorrentes da avaliação extraordinária ordenada pelo chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte.

As mortes levaram também o Ministério Público a abrir processos criminais, o que levou à detenção temporária de vários instrutores para serem presentes a tribunal.