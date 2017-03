Pub

Número de candidatos ao curso de Comandos a iniciar a 7 de abril "está em linha" com o dos cursos anteriores, diz ministro da Defesa.

O 128º curso dos Comandos, que começa dia 7 de abril, tem mais de uma centena de candidatos, disse o Exército ao DN.

A informação surge após o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, ter dito esta quarta-feira que o número de candidatos ao próximo curso de Comandos "está pelo menos em linha com a média" dos cursos anteriores.

Azeredo Lopes, que intervinha na Comissão parlamentar de Defesa, lembrou que as mortes e problemas detetados no curso iniciado em setembro de 2016 deram origem a processos disciplinares e a uma revisão completa dos pressupostos da formação naquele corpo de forças especiais do Exército.

De acordo com o Exército, o processo de candidaturas já fechou com pouco mais de 100 requerimentos, estando os seus autores a prestar provas.

O governante enalteceu o facto de que "não foi falhado nem um dos prazos" dos inquéritos determinados pelo Exército, alguns dos quais permitiram corrigir e implementar novos referenciais do curso e estabelecer exames médicos mais rigorosos na fase de seleção.

As mortes de dois formandos levou também à abertura de um inquérito criminal, no qual uma dezena de instrutores já foram constituídos arguidos.

"Não posso garantir" que não se voltem a repetir acidentes como os registados em 2016 e que levaram à suspensão dos cursos, afirmou Azeredo Lopes, mas tudo está a ser feito para evitar "erros que nada têm a ver com a exigência" natural da formação naquelas forças especiais.

"Se se repetir, teremos de avaliar mais uma vez" o porquê de ter ocorrido para "ver o que se sucedeu", continuou o ministro da Defesa, em resposta ao Bloco de Esquerda, partido que defendeu a extinção dos Comandos após as ocorrências de setembro passado.