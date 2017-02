Pub

A chuva forte que caiu hoje na região do Algarve provocou várias inundações no concelho de Vila Real de Santo António

De acordo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, devido a um pico de chuva cerca das 18:30, registaram-se várias inundações nas "zonas mais baixas" do concelho de Vila Real de Santo António, nomeadamente na cidade com o mesmo nome e em Monte Gordo, na via pública, em habitações e em estabelecimentos comerciais.

Devido a estas inundações, duas pessoas foram "deslocadas provisoriamente para casa de familiares".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje a região do Algarve sob aviso amarelo (o terceiro numa escala de quatro) devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte e persistente, bem como de agitação marítima, com ondas com 2,5 a 3,5 metros, e de vento forte.

Algumas pessoas partilharam no Twitter as fotos das inundações e do mau tempo em Vila Real de Santo António e Monte Gordo