O advogado de 37 anos era o rosto da lista "Mais Barcelos"

O candidato da coligação PSD/CDS à Junta de Freguesia de Cambeses, concelho de Barcelos, morreu esta quinta-feira à noite num acidente de mota. Filipe Figueiredo terá perdido o controlo da mota quando seguia em Cambeses do Rio, Montalegre.

O advogado de 37 anos era o rosto da lista "Mais Barcelos" e disputava a presidência da junta com o atual presidente, do PS, que confirmou ao DN que a campanha já foi suspensa, aproveitando para enviar publicamente condolências à família de Filipe Figueiredo, bem como à família política do candidato.

