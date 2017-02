Pub

A Polícia Judiciária está a realizar cerca de uma dezena de buscas na região da Grande Lisboa

A Polícia Judiciária está a efetuar buscas na região da Grande Lisboa no âmbito de um uma operação relacionada com pornografia infantil, confirmou o DN. De acordo com a SIC Notícias, estão a decorrer cerca de uma dezena de buscas.

Segundo indicou fonte da PJ, as diligências estão também relacionadas com acesso ilegítimo a um sistema ou rede informática.

De acordo com uma fonte ligada ao processo disse à Lusa, as buscas da PJ estão inseridas numa operação internacional de combate à pornografia com crianças, havendo também diligências de investigação em outros países.