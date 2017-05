Pub

Jogo online que terá feito vítimas em vários países nos últimos meses está a ser investigado pelas autoridades

O Ministério Público abriu três inquéritos relacionados com o jogo online Baleia Azul, que tem como objetivo levar os participantes a cometerem suicídio. Segundo a Renascença, as investigações foram iniciadas nas comarcas de Setúbal, Portalegre e Faro.

A Procuradoria-Geral da República esclareceu à Renascença que o Ministério Público está "atento à situação e, no âmbito dos inquéritos, não deixará de ponderar todas as medidas processuais adequadas previstas na lei do cibercrime, incluindo a de bloqueio de links".

O jogo que terá feito vítimas em vários países nos últimos meses chegou a Portugal e terá feito já as primeiras vítimas. Na semana passada foi revelado que dois adolescentes - uma rapariga de 18 anos e um rapaz de 15 anos - estão internados no hospital por ferimentos relacionados com o jogo.

Os dois jovens apresentavam cortes autoinfligidos que indicam que poderiam estar a cumprir os desafios do jogo que tem atraído vários. A rapariga, que se atirou de um viaduto para a linha férrea em Albufeira tinha a palavra "sim" cravada na coxa direita e "F57" na mão esquerda quando foi encontrada pelas autoridades. O rapaz, de Setúbal, tinha uma baleia desenhada no braço com um objeto cortante.

A terceira vítima será um jovem de Portalegre, segundo o Público.

O jogo Baleia Azul terá surgido na Rússia e desde então tem sido responsabilizado pelo suicídio de vários jovens em vários países, como Brasil, França, Inglaterra, Roménia e Espanha. Durante o jogo online, os participantes devem obedecer cegamente a um curador que os obriga a mutilarem-se e cumprirem tarefas como ouvir músicas psicadélicas, ver filmes de terror o dia inteiro e a não falar com ninguém.

Os participantes são obrigados a cumprir um desafio por dia e o último, o número 50, é cometer suicídio.