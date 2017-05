Pub

Ainda não há qualquer indicação de quando a avaria poderá ficar resolvida

Segundo disse à agência Lusa fonte oficial da gestora aeroportuária, o sistema de abastecimento de combustível ao Aeroporto de Lisboa "é da responsabilidade do GOC [Grupo Operacional de Combustíveis, liderado pela Petrogal e que reúne as principais petrolíferas]", que "diz que está a tentar resolver" o problema.

Contudo, admitiu, não há ainda qualquer indicação de quando a avaria poderá ficar resolvida.

De acordo com a ANA, trata-se de um problema no sistema de bombagem de combustível do aeroporto Humberto Delgado, que está a impossibilitar o abastecimento de aeronaves e, consequentemente, a impedir a descolagem das aeronaves que não estão abastecidas.

Como resultado, disse, "já se registam atrasos" em vários voos, tendo pelo menos um avião com destino a Lisboa sido divergido para o Aeroporto do Porto.

De acordo com a página da ANA existem vários voos cancelados de várias companhias aéreas, com origem e destino e Lisboa.