Um agente da PSP foi agredido e necessitou de tratamento hospitalar durante desacatos num estabelecimento na Amora, concelho do Seixal, anunciou hoje esta força policial, referindo que foram efetuadas três detenções.

"Após denúncia de ruído e desacatos em estabelecimento comercial, uma patrulha da PSP deslocou-se ao local, tendo cessado com os mesmos. Na tentativa de identificação do proprietário do estabelecimento, várias dezenas de indivíduos reagiram com violência impossibilitando a ação da PSP", refere em comunicado.

A PSP explica que um dos agentes acabou por ser agredido no local.

"Um agente acabou agredido necessitando de tratamento hospitalar. Foram acionados mais meios para o local de forma a repor a ordem pública. Três dos indivíduos acabaram detidos, sendo que dois deles receberam assistência médica", acrescenta

Os detidos são três homens, com idades entre os 26 e os 41 anos, sendo acusados pelo crime de resistência e coação sobre elemento policial.