Atriz de 74 anos foi muito elogiada e criticada nas redes sociais

A atriz brasileira Susana Vieira publicou nas redes sociais uma fotografia em que aparece sem maquilhagem. Muitos utilizadores, que não estão habituados a ver a atriz de 74 anos ao natural, já que ela raramente aparece em público sem maquilhagem, elogiaram Susana Vieira.

Na imagem, a atriz aparece ao lado da professora de ginástica, como diz a legenda. A fotografia foi publicada na segunda-feira e já conta quase 42 mil gostos e mais de dois mil comentários - um número muito superior ao de outras publicações da atriz nas redes sociais.

"Estou encantado em vê-la ao natural... acho fantástico ela assumir o rosto sem as maquilhagens ... parabéns Susana adoro seu trabalho", escreveu um utilizador. "Com ou sem maquilhagem continua maravilha e talentosa", escreveu outro. "Quero vê quem a crítica chegar na idade dela cheia de vida e saúde"

"É disto que precisamos, de pessoas sem maquilhagem. Somos o que somos, e o mundo seria menos ocioso se as pessoas não pintassem tanto a vida como ela não é. Precisamos de mais mulheres assim, que nos façam sentir quem somos de verdade", comentou outro utilizador.

Por outro lado, há quem critique o aspeto da atriz. "Minha bisavô tá melhor que ela, realmente a Globo faz milagres com excelente maquilhadores", escreveu uma utilizadora. "Mais cansado que a maquilhadora da Susana Vieira", escreveu outro utilizador.

Um utilizador publicou ainda um vídeo com várias declarações de Susana Vieira em diferentes entrevistas. "Meta da vida: ter a autoestima da Susana Vieira" e "Meta da vida: ter a idade da Susana Vieira com a aparência de Susana Vieira", escreveu o utilizador.

A atriz participa na novela da Globo "Os Dias Eram Assim", dando vida à vilã Cora. Na telenovela vai partilhar cenas quentes com o ator Julio Machado, de 37 anos. Antes do lançamento do novo projeto garantiu ao jornal Folha de São Paulo que se considera bonita, atraente e sem "a menor ideia do que é a idade".

