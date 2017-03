Pub

A atriz Scarlett Johansson protagonizou um novo "sketch" do programa de humor "Saturday Night Live" que serve como crítica a Ivanka Trump

Ivanka Trump foi uma das figuras criticadas durante a última emissão do programa de humor Saturday Night Live. A convite do canal NBC, Scarlett Johansson imitou a filha mais velha do presidente dos EUA, num falso anúncio de publicidade a uma fragrância, à qual se chamou de "Cúmplice", que serviu para criticar a empresária.

"Todos os homens conhecem o seu nome, todas as mulheres conhecem o seu rosto. Quando ela entra numa sala, todos os olhares estão virados para si. Ela é Ivanka", ouve-se uma locutora a dizer ao longo do falso anúncio publicitário, que serviu também para referenciar o novo perfume de Ivanka Trump, que tem sido um sucesso de vendas.

"Ela é bonita, ela é poderosa, ela é cúmplice. [...] Uma feminista, uma voz ativa, uma campeã para as mulheres", satiriza ainda o sketch protagonizado por Scarlett Johansson, que, em menos de um dia, já soma quase dois milhões de visualizações no YouTube.