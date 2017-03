Pub

A atriz norte-americana Scarlett Johansson deu entrada esta terça-feira, no tribunal de Manhattan, em Iorque, com o pedido de divórcio do francês Romain Dauriac e da guarda da filha de ambos, Rose Dorothy Dauriac, de três anos. A notícia é do New York Post, que avança que Scarlett Johansson alega que o matrimónio está "irremediavelmente desfeito".

O advogado de Romain Dauriac afirmou ao mesmo jornal que o seu cliente vai lutar pela custódia da filha. "Ele gostaria de se mudar para França com a filha e Johansson viaja muito. Será um processo interessante", disse. Já a advogada da atriz, Judith Poller, não se pronunciou sobre o caso.

Scarlett Johansson e Romain Dauriac casaram-se em 2014, numa cerimónia longe dos olhares públicos, pouco tempo depois do nascimento de Rose.

Apesar de correrem rumores de divórcio desde o verão do ano passado, a verdade é que a atriz tem surgido em público com o jornalista e colecionador de arte. A cerimónia de entrega dos Óscares, há semana e meia, foi o caso mais recente.