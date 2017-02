Pub

Em entrevista, a atriz Scarlett Johansson, recém-separada, frisa que o casamento é "uma ideia linda" que "exige muito trabalho" e considera que a monogamia "não é natural"

Menos de um mês depois de ter anunciado o fim do casamento com Romain Dauriac, com quem esteve casada dois anos, Scarlett Johansson revelou, numa nova entrevista à Playboy, a sua visão atual de romance e as dúvidas em torno da monogamia.

"Acho que a ideia de um casamento é muito romântica. É uma ideia linda. E a sua prática pode tornar-se em algo muito bonito", começou por explicar, referindo-se ao matrimónio como algo que acarreta "responsabilidade" "e que exige muito trabalho". Depois, frisou: "Acho que ser-se uma pessoa monogâmica não é natural".

Este é um tema sobre o qual a atriz, de 32 anos, já tinha falado publicamente. Foi assim, por exemplo, em 2006, enquanto promovia o filme Match Point. "Não acredito que os seres humanos sejam monogâmicos por natureza", disse Johansson.

Antes de Romain Dauriac, a atriz foi casada com o ator Ryan Reynolds durante dois anos, entre 2008 e 2010.