Pub

Em entrevista à sua "O, The Oprah Magazine", Oprah Winfrey revelou que já perdeu 20 quilos desde que começou a dieta Weight Watchers

Há anos que vemos Oprah Winfrey a batalhar contra o peso extra. Desde que se aliou à Weight Watcher - empresa que disponibiliza programas para a perda de peso -, a apresentadora de 63 anos tem conseguido resultados notáveis. Agora, na edição de abril da sua revista, O, The Oprah Magazine, a empresária decidiu revelá-los.

"Aproximar-me da marca dos 20 quilos perdidos é uma grande sensação!", desabafou Winfrey, exibindo, na sessão fotográfica que acompanha a entrevista, uma cintura bem menor. "Depois de passar, literalmente, anos a experimentar incontáveis dietas, finalmente deixei de fazer apenas dieta para mudar o meu estilo de vida. Toda a gente é diferente, mas para mim o que funcionou foi a Weight Watchers. Hoje, tenho mais consciência daquilo que como, atingindo um equilíbrio entre coisas generosas e opções mais saudáveis", explicou ainda.

Para quem quer seguir o exemplo de Oprah, e sentir-se cada vez melhor com o seu corpo, o essencial é que não se prive de comer bem. "Eu saio da mesa a sentir-me satisfeita. Para mim, isso é bem mais importante do que qualquer número que apareça na balança", frisou a rainha dos talk shows.

Com 10% das ações da Weight Watchers do seu lado, Winfrey - que é também a grande embaixadora e porta-voz da empresa - já várias vezes explicou que a dieta não a afasta de dois dos alimentos que mais a satisfazem. "Algumas pessoas podem viver sem pão e massa, mas para mim não faz sentido. Sempre que tentei isso, acabei por desejar ainda mais", contou.

Recorde-se que, atualmente, a ex-anfitriã do The Oprah Winfrey Show é dona do seu próprio canal, OWN (Oprah Winfrey Network), e prepara-se para abraçar um novo desafio televisivo, ao colaborar no formato de informação e entrevistas 60 Minutes, do canal CBS.