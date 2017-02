Pub

Nicole Kidman revelou um segredo que guardou durante anos: já esteve noiva de Lenny Kravitz.

As atrizes Nicole Kidman e Zoë Kravitz fazem parte do elenco principal da nova minissérie da HBO, Big Little Lies [que chega a Portugal este domingo, no canal TV Séries], mas na vida real existe uma outra ligação entre as duas. Nicole Kidman esteve perto de se tornar madrasta da filha de Lenny Kravitz, de quem chegou a ficar noiva.

A revelação foi feita pela própria atriz em entrevista à publicação Net-a-Porter. "Bem, eu já conhecia a Zoë, porque já estive noiva do pai dela. Fica tudo em família", explicou Nicole Kidman, que manteve a relação em segredo até aos dias de hoje, apesar dos rumores que circularam na imprensa no início do ano 2000.

Ainda assim, Kidman acabou por separar-se do intérprete do tema Are You Gonna Go My Way para, em 2006, se casar com outro cantor: Keith Urban. "Simplesmente não estava destinado", disse à publicação Vanity Fair, em 2007, sem revelar o nome de Kravitz. "Não estava pronta. Não estávamos prontos", confidenciou. Embora o ex-casal não tenha levado o compromisso até o altar, Nicole Kidman e Lenny Kravitz são hoje amigos.