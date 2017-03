Pub

A norte-americana Yaha Shahidi tenta a sorte na universidade com uma carta de recomendação escrita pela ex-primeira-dama

A jovem atriz Yaha Shahidi, de 17 anos, atualmente mais conhecida por interpretar Zoey na popular série de comédia Black-ish, revelou numa nova entrevista à W que uma das cartas de recomendação que enviou para as suas quatro universidades de eleição, foi assinada por Michelle Obama.

Com descendência iraniana e africana por parte dos pais, a norte-americana já participou em palestras, ao lado de Michelle Obama, sobre empoderamento feminino e o encorajamento de jovens para entrar no mundo da política. "Michelle é fantástica e uma grande apoiante minha, o que é algo surreal de dizer", explica Yara Shahidi à publicação.

A atriz, que frisou que pretende fazer um duplo mestrado em Sociologia e Estudos Afro-Americanos na universidade onde for aceite - uma das candidatas é a de Harvard -, falou ainda sobre a atual administração na Casa Branca, sendo ela de raça negra e com ascendência iraniana. "Muitas pessoas me perguntam se não fico assustada por falar nestes assuntos tendo em conta a atual administração e a minha ascendência. Cada vez é mais crucial dar voz a quem apoie a individualidade e o autoempoderamento", defendeu a atriz.

Mesmo não tendo ainda idade para votar, Yara Shahidi frisou: "Existem tantas outras formas de fazer a diferença e de estar envolvido na política [até que se tenha idade para votar]. Qualquer coisa é melhor do que aquele sentimento de inutilidade porque não se interessam por política".