O comentador da SIC foi condenado a pagar uma multa de 120 euros e à inibição de conduzir por 45 dias, pena suspensa sob caução de 500 euros

A viatura de Marques Mendes foi apanhada em excesso de velocidade na Avenida Brasília, Lisboa. Situação ocorreu há quase dois anos, mas agora o Tribunal da Relação confirmou a pena do tribunal de primeira instância, que condenou o comentador político da SIC a a pagar uma multa de 120 euros e à inibição de conduzir por 45 dias, pena suspensa sob caução de 500 euros, segundo confirmou o próprio e o seu advogado ao Jornal de Notícias.

O carro seguia a 81 quilómetros/hora na Avenida Brasília, que segue junto ao Tejo desde Algés, Oeiras, até ao Cais do Sodré, Lisboa, pelo interior da linha de comboio, onde a velocidade máxima é de 50.

De acordo com o JN, Marques Mendes recorreu para a Relação alegando não ser ele o condutor da viatura naquela situação. No entanto, não se conseguiu precisar quem seguia ao volante: ele, a mulher ou o filho, que também utilizam aquele automóvel com frequência.