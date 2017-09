Pub

Estrela norte-americana está com dificuldades em receber uma encomenda e queixou-se nas redes sociais

Que Madonna está em Portugal já não é novidade. No entanto, a rainha da pop começa a enfrentar os primeiros problemas no nosso país. A cantora está a ter dificuldades em provar que é... Madonna.

Atualmente a residir no hotel Pestana Palace, Madonna está a ter problemas em receber uma encomenda e utilizou as redes sociais para "reclamar" com a alfândega e a empresa FedEx.

"Quando tens discutido com a alfândega toda a semana, para provar que és a Madonna, e eles não libertam a encomenda", escreveu a norte-americana nas redes sociais.

Parece, no entanto, que a publicação de Madonna teve o efeito pretendido, com a FedEx a responder-lhe no Twitter, pedindo os dados da encomenda.