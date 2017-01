Pub

Num novo vídeo, o ator Idris Elba procura candidatas para um jantar romântico no Dia de S. Valentim. A iniciativa faz parte de uma campanha solidária para ajudar as adolescentes da Serra Leoa a terem acesso à escola.

Idris Elba protagoniza um vídeo publicado no YouTube em que procura uma companhia para um jantar romântico no Dia de S. Valentim, que se aproxima a passos largos. "Gostaria que fosse a minha Valentine", começa por dizer o ator inglês de 44 anos.

Na verdade, a iniciativa faz parte de uma campanha solidária, como o próprio galardoado protagonista da série Luther adianta no vídeo. "Quer ser a minha companhia? Inscreva-se agora e junte-se a mim numa noite que não vai esquecer. O melhor de tudo é que cada donativo reverte a favor da organização W.E. Can Lead", frisa Elba.

O dinheiro arrecadado com esta iniciativa vai ajudar várias jovens da Serra Leoa a terem acesso à escola, garantindo-lhes educação e a possibilidade de um futuro melhor. "É uma causa fantástica. Por favor, inscrevam-se", adianta o ator no vídeo.