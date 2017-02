Estes pais também são maiores de 50

Pub

George Clooney, Elton John, Hugh Grant, Steve Martin e Janet Jackson formam a lista de personalidades mediáticas que foram pais pela primeira vez depois de terem completado 50 anos

George Clooney e a mulher, Alma Alamuddin, estão à espera dos primeiros filhos, já que a advogada de direitos humanos está grávida de gémeos. Aos 55 e 39 anos, respetivamente, o casal estreia-se na paternidade. Sendo raros os casos de personalidades conhecidas que têm o primeiro filho depois de meio século de vida, há algumas exceções no mundo do cinema e da música.

O ator Steve Martin, de 71 anos, assume-se como o mais velho do lote composto por Elton John, Hugh Grant e Janet Jackson. O norte-americano, conhecido pelo filme À Dúzia é Mais Barato, foi pai pela primeira vez aos 67 anos, quando a mulher tinha 41. Martin tem-se mostrado muito relutante em falar da criança em público, e nem o seu nome é conhecido. Numa entrevista em 2013 a David Letterman, o ator chegou a dizer que "não queria que a criança tivesse um nome esquisito, à Hollywood" e pediu que se referissem a ela apenas como "Conquistador."

Mais desinibido é o estilo de Elton John, que se tornou pai pela primeira vez no dia de Natal de 2010, com 63 anos. Cerca de dois anos depois, em janeiro de 2013, o autor de Rocket Man voltou a ser pai. O artista e o marido, David Furnish, com quem tem uma relação desde 2005, partilham regularmente fotografias com os dois filhos. O casal recorreu a barrigas de aluguer ambas as vezes.

Hugh Grant, de 56 anos, viveu até aos 51 sem saber o que era ser pai. Contudo, nos quatro anos seguintes o ator britânico teve nada mais do que quatro filhos, com duas mulheres, dois de cada. Tabitha, de cinco anos, e Felix, com três, são fruto de um relacionamento com Tinglan Honj. Já John, de quatro, e a irmã de um ano, cujo nome não foi ainda revelado, têm a sueca Anna Eberstein como mãe.

A lista de cinco personalidades a serem pais pela primeira vez depois dos 50 anos é fechada com uma mulher, cujo filho nasceu no passado mês de janeiro. Janet Jackson engravidou aos 49 anos, muito perto da data que assinalava o seu meio século de vida. A irmã do Rei da Pop e do milionário catari Wissam Al Mana, com quem é casada desde 2012, são então pais pela primeira vez este ano, um desejo de longa data da artista.

