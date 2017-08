Pub

Polícia Judiciária encontrou o corpo do homem de 58 anos dentro do carro descoberto na passada terça-feira

O corpo de Pedro Palma foi descoberto esta quarta-feira, pela Polícia Judiciária, na bagageira do Alfa Romeu que foi encontrado na passada terça-feira, em São Pedro de Sintra.

Segundo o Cascais24, o corpo foi descoberto no carro do ex-marido da investigadora e bióloga Clara Pinto Correia.

As autoridades estavam a investigar o desaparecimento do fotógrafo, que não era visto desde quinta-feira. O homem de 58 anos saiu da casa onde vivia com a mãe e a irmã, em Queluz, por volta das 21:00 de dia 24. Deixou o telemóvel em casa e não fez qualquer movimento nas contas bancárias.

Minutos antes de sair de casa, às 20:55, Pedro publicou no Facebook um vídeo enigmático de 10 segundos que mostrava apenas um fundo cinzento e "chuva", como se tivesse terminado uma emissão televisiva.

Em atualização