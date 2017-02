Pub

"Estive a tentar acordá-lo ao longo da última hora, mas é impossível. Ele está morto", disse Fadi Fawaz quando ligou para o serviço de emergência britânico

Fadi Fawaz encontrou George Michael sem vida na noite de Natal do ano passado e entrou em contacto com o serviço de emergência britânico. A conversa com a operadora, agora divulgada pelo site TMZ, dura pouco mais de três minutos. "Penso que ele está morto. Ele está morto", começa por dizer o namorado do cantor. "Ele não respira (...). Está frio e azul. Está rígido", acrescenta.

"Estive a tentar acordá-lo ao longo da última hora, mas é impossível. Ele está morto", sublinha ainda Fawaz. "É o George Michael, o cantor, sabe?", diz à operadora, que acaba por aconselhá-lo a ficar no local até à chegada das entidades competentes.

George Michael morreu aos 53 anos no dia 25 de dezembro de 2016. A autópsia foi inconclusiva, pelo que o funeral ainda não se realizou, na esperança de as autoridades conseguirem reunir informações sobre o que aconteceu. Fadi Fawaz foi submetido a interrogatório e ilibado de qualquer suspeita.