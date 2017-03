Depois da música, Maria Leal lança primeiro perfume

Pub

Fenómeno viral nas redes sociais, Maria Leal prepara-se para lançar o seu primeiro perfume. O disco de estreia está quase a sair, conta ao nosso jornal.

Cinco meses depois de uma atuação no programa das manhãs da TVI, Você na TV, a ter tornado viral nas redes sociais e um fenómeno de popularidade, Maria Leal expande agora a sua área de negócio com o lançamento de um primeiro perfume, com o seu nome.

A fragrância, para mulheres, estará à venda por meios digitais, por agora, a partir de sábado na Suíça e dentro de duas semanas chega ao mercado português. "Já tenho imensas encomendas, graças a Deus. Fizeram-me esta proposta e eu aceitei, porque muitas pessoas gostam dos perfumes que normalmente uso e perguntam-me quais são", explica ao nosso jornal a cantora, que foi a figura nacional mais pesquisada no Google em 2016.

"O perfume tem um aroma fresco que faz lembrar o verão", conta Maria Leal, que espera lançar uma versão para homens "daqui a uns dois meses".

A cantora adianta também que o disco de estreia "já está pronto" e deverá ser lançado no próximo mês. O novo tema que irá apresentar, Obrigada, é "dedicado a todos os fãs", remata.